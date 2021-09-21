Справа про сурогатне материнство за підробленими документами: ексдиректор київського центру репродуктивної медицини піде під суд, - прокуратура
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури
"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - йдеться в повідомленні.
За даними досудового слідства, в 2018 році столичний центр репродуктивної медицини видав громадянці України підроблені документи про те, що в неї діагностовано безпліддя. Насправді на той момент жінка була вагітна, а в січні 2019 року народила вже третю дитину.
На підставі підроблених документів зазначена жінка, перебуваючи у шлюбі з іноземцем, взяла участь у програмі сурогатного материнства. Послуги із штучного запліднення надавались тим же медичним закладом, що і видав підроблені документи про її безпліддя. Після народження та проведення реєстрації дитини, народженої сурогатною матір’ю, іноземець отримав таким чином право вивезти новонароджену дитину за кордон.
Досудове розслідування кримінального провадження проводили слідчі Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники УСБУ в області.