Зеленський у Нью-Йорку: Ми шукаємо рішення стосовно Донбасу і Криму на всіх майданчиках. ВIДЕО

Генеральна асамблея ООН є одним з основних майданчиків, на яких Україна може висловити протест щодо окупації частини Донбасу і півострова Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом", про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка (США).

Журналіст поставив президентові питання: чи вірить він в ефективність ООН для розв'язання проблеми окупованої частини Донбасу і Криму?

"Складно сказати. Але одним з центральних майданчиків, на яких збираються лідери країн, від яких залежить вирішення ситуації, - це Генасамблея ООН", - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що Україна має бути прикладом країни, яка не зраджує своїм інтересам.

"І ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН - це один з головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість", - зазначив президент

Зеленський акцентував, що Україна має максимально ефективно використовувати цей візит щодо двосторонніх зустрічей з різними країнами.

"Наприклад, у нас буде зустріч з президентом Турецької Республіки. І ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму з боку Російської Федерації та про невизнання виборів до Держдуму РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій", - сказав Зеленський.

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Він доповнив, що на полях Генасамблеї ООН очікуються зустрічі з лідерами різних країн.

"Для нас дуже важливо, що ООН визнала Кримську платформу. Думаю, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів в цей дуже непростий час", - додав Зеленський.

Президент України акцентував, що щодо геополітичної ситуації "трусить весь світ".

"Тільки через діалог, через прагнення до стабільності можна розв'язати ці проблеми", - резюмував він.