Зеленський у Нью-Йорку: Ми шукаємо рішення стосовно Донбасу і Криму на всіх майданчиках. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом", про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка (США).
Журналіст поставив президентові питання: чи вірить він в ефективність ООН для розв'язання проблеми окупованої частини Донбасу і Криму?
"Складно сказати. Але одним з центральних майданчиків, на яких збираються лідери країн, від яких залежить вирішення ситуації, - це Генасамблея ООН", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що Україна має бути прикладом країни, яка не зраджує своїм інтересам.
"І ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН - це один з головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість", - зазначив президент
Зеленський акцентував, що Україна має максимально ефективно використовувати цей візит щодо двосторонніх зустрічей з різними країнами.
"Наприклад, у нас буде зустріч з президентом Турецької Республіки. І ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму з боку Російської Федерації та про невизнання виборів до Держдуму РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій", - сказав Зеленський.
Він доповнив, що на полях Генасамблеї ООН очікуються зустрічі з лідерами різних країн.
"Для нас дуже важливо, що ООН визнала Кримську платформу. Думаю, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів в цей дуже непростий час", - додав Зеленський.
Президент України акцентував, що щодо геополітичної ситуації "трусить весь світ".
"Тільки через діалог, через прагнення до стабільності можна розв'язати ці проблеми", - резюмував він.