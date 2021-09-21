Український воїн зазнав вогнепального поранення внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 5 порушень "тиші", - штаб ООС

За минулу добу, 20 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, ввечері збройні формування Російської Федерації активізували бойові дії, 5 разів порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Намагаючись спровокувати відповідь наших воїнів, російські окупанти вели турбуючий вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Новозванівка", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю - міномети калібру 120 мм.

У напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників із гранатометів різних систем.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний", - сказано в повідомленні.

У штабі наголосили, що українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі.

Також повідомляється, що протягом поточної доби, 21 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Так, у районі населеного пункту Кам’янка противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.

"Втрат серед українських захисників немає.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили в пресцентрі ОС.