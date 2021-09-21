В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали

В Україні зафіксовано 5159 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 21 вересня. Також за минулу добу зафіксовано 137 летальних випадків, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався на початку червня 2021 року - 1 червня 158 летальних випадків.