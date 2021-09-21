В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 20 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 5159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 129).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1086 осіб;
летальних випадків – 137;
одужало – 2156 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 30 563 особи,
методом ІФА – 7718 осіб,
експрес-тестами – 25 692 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 355 805 осіб;
одужало – 2 233 573 осіб;
летальних випадків – 55 056;
проведено ПЛР-тестувань – 12 515 008.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399)", - розповіли в МОЗ.