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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 229,3 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю лідирує Росія. ІНФОГРАФІКА

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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 229,3 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю лідирує Росія. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 21 вересня у світі зареєстрували 401 436 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5725 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 229 835 231 випадок інфікування, з них 401 436 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 713 636 осіб, з них 5725 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 229,3 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю лідирує Росія 01

Побороли хворобу і вилікувалися 206,5 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 229,3 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю лідирує Росія 02

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 9-ту, за летальними випадками - 25-ту і 7-му позицію відповідно.

Водночас у світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, США, Іран.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 229,3 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю лідирує Росія 03

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Топ коментарі

  • Vyacheslav Nesterov
    98 % попадающих на ИВЛ - не привиты. 2 % в основном неполная вакцинация либо заболевшие на момент прививки. Неплохой процент на жизнь.... кстати, неделю назад знакомый с которым контактировал свалился с подтвержденнным ковидом. пару дней немного чувствовал что заболеваю. поспал днем 3 часа (что не характерно) и все ок. А антиваксерам могу пожелать удачи в естественном отборе...
  • Fantomas
    и это на 80ти миллионное население рашка лидирует!

    вообщем Спутник V также помогает от короновируса как свежий подорожник
  • Verter_98
    Від алкоголю/тютюну/наркотиків смерть добровільна. Це по-суті суїцид.
    Я б туди додав ще власників легкових авто.

    Ковід чіпляється явно не добровільно і є варіантом насильницької смерті.
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