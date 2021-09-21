Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 229,3 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю лідирує Росія. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 вересня у світі зареєстрували 401 436 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5725 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 229 835 231 випадок інфікування, з них 401 436 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 713 636 осіб, з них 5725 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 206,5 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 9-ту, за летальними випадками - 25-ту і 7-му позицію відповідно.

Водночас у світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, США, Іран.