Кабмін сьогодні представить у Раді проєкт Держбюджету-2022

Міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Верховної Ради у вівторок представить проєкт закону №6000 "Про Державний бюджет України на 2022 р.".

Для включення до порядку денного та скорочення термінів розгляду запропоновано законопроєкт 6052 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проєктів". Він передбачає виділення додаткових коштів з Держбюджету-2021 на фінансування соціальної сфери, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У першому читанні планується розглянути законопроєкт 5454 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину".

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У другому читанні парламентарії планують розглянути законопроєкт 4662 "Про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу".

Депутати мають намір ухвалити рішення щодо законопроєкту 5388 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин".

Для включення до порядку денного та ухвалення рішення запропоновано законопроєкти 5831"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" та 5845 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг".