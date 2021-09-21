Кличко вважає, що Київ уникне локдауну під час нової хвилі коронавірусу
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, в ефірі телеканалу ICTV він сказав, що попри зростання захворюваності на коронавірус, столиця зможе уникнути локдауну через високий рівень вакцинації.
"Київ на сьогодні є лідером вакцинації в Україні. Станом на сьогодні вакциновано вже понад 1,6 мільйона осіб. Половина з них - понад 800 тисяч - щеплені двома дозами препарату проти коронавірусу", - зазначив Кличко.
Він підкреслив, що Київ готовий до боротьби з коронавірусом.
"Зараз в столиці оснащено більше 4,5 тисяч ліжок, медики забезпечені всім необхідним, є 490 апаратів ШВЛ", - додав Кличко.
Нагадаємо, раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 грудня поточного року.
При цьому, на думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, червоного рівня епідемічної небезпеки Україна досягне не раніше листопада.
Із 20 вересня в Україні набули чинності нові правила адаптивного карантину.
Зміни передбачають запровадження жовтих і зелених COVID-паспортів.