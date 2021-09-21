Олігархи навіть можуть отримати вигоду від ухвалення законопроєкту про деолігархізацію, - "слуга народу" Арахамія
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
За його словами, з'явилися надумані причини не розглядати законопроєкт у другому читанні.
"Мені здається, суспільство бачить, хто - слуги народу, а хто - слуги олігархів. Це чітко видно. Надуманих причин (не розглядати законопроєкт. - ред.) сотні з'являється: і порушення регламенту, який раніше порушувався і ніхто не звертав уваги, а зараз стає таким каменем спотикання", - зазначив парламентарій.
Арахамія вважає, що в цьому зацікавлені більше особи, пов'язані з олігархами, ніж самі олігархи.
"Я після шоу "Свобода слова" багато розмірковував, хто зацікавлений у тому, щоб провалити законопроєкт, - олігархи чи люди, які працюють на них. І дійшов висновку, що це люди, які працюють на олігархів. Тому що олігархам байдуже. Вони багаті люди, у них все є. Вони навіть вигоду можуть отримати з цього. Тому що про те, що олігархи існують, знають усі: як іноземці, як наші міжнародні партнери, так і люди, які ходять вулицями в Україні. Те, що вони були поза законом, ніхто не регулював це питання, це теж усі знають. Ми спробуємо зараз врегулювати це законом і встановити правила гри. Якщо ти олігарх і тебе визнали олігархом, тобто конкретні правила, згідно з якими ти маєш жити далі", - пояснив нардеп.
"А от люди, які стоять у черзі в олігархів, щоб обслуговувати їх, - ось їм буде дуже незручно, тому що потрібно декларації подавати, дуже багато є нових термінів, пов'язаних з цим. Я дійшов висновку, що насамперед збивають закон не олігархи, а люди, яким стане незручно обслуговувати олігархів", - додав Арахамія.