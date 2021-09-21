Олігархи навіть можуть отримати вигоду від ухвалення законопроєкту про деолігархізацію, - "слуга народу" Арахамія

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що особи, яких визнають олігархами після ухвалення законопроєкту про деолігархізацію, можуть отримати вигоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

За його словами, з'явилися надумані причини не розглядати законопроєкт у другому читанні.

"Мені здається, суспільство бачить, хто - слуги народу, а хто - слуги олігархів. Це чітко видно. Надуманих причин (не розглядати законопроєкт. - ред.) сотні з'являється: і порушення регламенту, який раніше порушувався і ніхто не звертав уваги, а зараз стає таким каменем спотикання", - зазначив парламентарій.

Арахамія вважає, що в цьому зацікавлені більше особи, пов'язані з олігархами, ніж самі олігархи.

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"Я після шоу "Свобода слова" багато розмірковував, хто зацікавлений у тому, щоб провалити законопроєкт, - олігархи чи люди, які працюють на них. І дійшов висновку, що це люди, які працюють на олігархів. Тому що олігархам байдуже. Вони багаті люди, у них все є. Вони навіть вигоду можуть отримати з цього. Тому що про те, що олігархи існують, знають усі: як іноземці, як наші міжнародні партнери, так і люди, які ходять вулицями в Україні. Те, що вони були поза законом, ніхто не регулював це питання, це теж усі знають. Ми спробуємо зараз врегулювати це законом і встановити правила гри. Якщо ти олігарх і тебе визнали олігархом, тобто конкретні правила, згідно з якими ти маєш жити далі", - пояснив нардеп.

"А от люди, які стоять у черзі в олігархів, щоб обслуговувати їх, - ось їм буде дуже незручно, тому що потрібно декларації подавати, дуже багато є нових термінів, пов'язаних з цим. Я дійшов висновку, що насамперед збивають закон не олігархи, а люди, яким стане незручно обслуговувати олігархів", - додав Арахамія.

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