Заволодіння 4 млн грн коштів військової частини на Сумщині: прокурори САП направили справу до суду

До суду направлено справу стосовно колишнього начальника фінансової служби військової частини на Сумщині, обвинуваченого у заволодінні 4 млн грн коштів військової частини.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві повідомили, що 17 вересня 2021 року прокурорами САП за результатами досудового розслідування детективів НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника фінансової служби однієї з військових частин у Сумській області, який у змові з іншими особами заволодів грошовими коштами військовій частини на суму майже 4 млн гривень.

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"Так, за даними досудового розслідування, начальник фінансової служби на початку листопада 2014 року заволодів грошовими коштами, які належали військовій частині як розпоряднику бюджетних коштів, перерахувавши на власний картковий рахунок та на карткові рахунки інших фізичних осіб, які не були поінформовані про його злочинні наміри, грошові кошти у сумі 4 267 495,39 гривень. Частину цих коштів, а саме 3 448 876,87 гривень, він зняв з рахунків із використанням платіжних карток на ім’я інших фізичних осіб", - розповіли в САП.

На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.