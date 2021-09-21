Із жовтня Індія відновить експорт вакцин проти коронавірусу, - міністр охорони здоров'я країни

Індія відновить експорт вакцин проти COVID-19 із жовтня поточного року, через п'ять місяців після того, як припинила відправку поставок за кордон, оскільки вона боролася зі смертельною хвилею інфекцій.

Південноазійський гігант, прозваний "аптекою світу", був основним постачальником програми Covax, спрямованої на посилення імунізації в бідних країнах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

За даними міністерства закордонних справ, експорт припинився в квітні, коли вірусна хвиля в Індії довела систему охорони здоров'я до межі і виник величезний попит на уколи.

Міністр охорони здоров'я Мансух Мандава сказав, що більш як 300 мільйонів доз вакцини будуть виготовлені в жовтні і один мільярд - в останні три місяці року.

"Індія відновить експорт вакцин... щоб виконати зобов'язання Індії щодо Covax", - йдеться в заяві Мандава, передає AFP.

"Надлишкові поставки вакцин будуть використані для виконання нашого зобов'язання перед світом за колективну боротьбу з COVID-19".

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Розпочата в січні кампанія вакцинації в Індії повільно розвивалася через брак вакцини і вагання серед населення.

Але в останні тижні темпи зростання прискорилися, і нині влада щодня робить від п'яти до восьми мільйонів щеплень від коронавірусу.

Минулої п'ятниці в країні було зафіксовано рекордні 22 мільйони щеплень від коронавірусу в день у межах спеціальної кампанії з вакцинації до дня народження прем'єр-міністра Нарендри Моді.