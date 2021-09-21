Із жовтня Індія відновить експорт вакцин проти коронавірусу, - міністр охорони здоров'я країни
Південноазійський гігант, прозваний "аптекою світу", був основним постачальником програми Covax, спрямованої на посилення імунізації в бідних країнах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
За даними міністерства закордонних справ, експорт припинився в квітні, коли вірусна хвиля в Індії довела систему охорони здоров'я до межі і виник величезний попит на уколи.
Міністр охорони здоров'я Мансух Мандава сказав, що більш як 300 мільйонів доз вакцини будуть виготовлені в жовтні і один мільярд - в останні три місяці року.
"Індія відновить експорт вакцин... щоб виконати зобов'язання Індії щодо Covax", - йдеться в заяві Мандава, передає AFP.
"Надлишкові поставки вакцин будуть використані для виконання нашого зобов'язання перед світом за колективну боротьбу з COVID-19".
Розпочата в січні кампанія вакцинації в Індії повільно розвивалася через брак вакцини і вагання серед населення.
Але в останні тижні темпи зростання прискорилися, і нині влада щодня робить від п'яти до восьми мільйонів щеплень від коронавірусу.
Минулої п'ятниці в країні було зафіксовано рекордні 22 мільйони щеплень від коронавірусу в день у межах спеціальної кампанії з вакцинації до дня народження прем'єр-міністра Нарендри Моді.