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Про "Залізний купол" ще говорити рано, але ми чули сигнали підтримки ракетної програми України від США, - Зеленський

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Про "Залізний купол" ще говорити рано, але ми чули сигнали підтримки ракетної програми України від США, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ЗМІ звучали сигнали з приводу підтримки ракетної програми України від США.

Про це глава держави заявив у коментарі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Ми зі ЗМІ чули, можна сказати, деякі сигнали з приводу підтримки ракетної програми України. Маю на увазі, що про "Залізний купол" рано ще говорити, але, тим не менше, ви чули ці сигнали і меседжі від США. Тому я думаю, що результати від нашої поїздки точно будуть і будуть серйозні", - сказав президент.

Крім того, Зеленський заявив, що в Україні очікується візит делегації США на чолі з міністром оборони Ллойдом Остіном.

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Топ коментарі

  • Alex Walewski 08494ca1
    те есть тебя - клоун закономерно послали в сраку... в принципе - ожидаемо.....
  • Власов Сергей b3083465
    Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

    16 ч. ·



    Зеленский - он внесистемный политик. Он сделает нашу жизнь лучше!
  • Mist
    Украинская ракетная программа дышит на ладан, если уже не загнулась, а Вова тем временем "слышит сигналы" в СМИ. Феерический...
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