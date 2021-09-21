Железняк має скласти з себе повноваження голови фракції "Голос", оскільки це порушення закону, - нардепка Устінова. ДОКУМЕНТ

Перші заступники голів комітетів не можуть бути одночасно керівниками депутатських фракцій. А голова фракції "Голос" Ярослав Железняк є першим заступником одного з комітетів ВРУ.

Про це нардепка "Голосу" Олександра Устінова повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У Ярослава Железняка сильно підгорає. Маніпуляції Железняка - спроба помсти депутатам через офіційно розпочату процедуру позбавлення ролі керівника фракції", - сказано в повідомленні.

Нардеп розповіла, що більшість депутатів фракції, як депутатське об'єднання, звернулися з листом до спікера і голови регламентного комітету щодо порушення законодавства України Железняком. Перші заступники голів комітетів не можуть бути одночасно керівниками депутатських фракцій. А пан Ярослав є першим заступником одного з комітетів ВРУ.

"Ярослав Железняк був призначений на посаду голови фракції з порушенням Закону України. Тому наступним логічним кроком Ярослава стане складання цих повноважень... Оскільки фракція "Голос" не мала засідань кілька місяців поспіль, листи Ярослава Железняка, які він підписує від імені фракції, є нелегітимними і мають ознаки перевищення службових повноважень. Це в тому числі стосується листа, який Ярослав Железняк надіслав на голову парламенту Дмитра Разумкова щодо так званого антиолігархічного законопроекту 5599", - пояснила Устінова.

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Нардеп також нагадала, що останнім рішенням фракції було боротися за створення окремої ТСК виключно у справі "вагнерівців" і не надавати своїх представників у загальній ТСК, " яка була врешті-решт створена і яка лише відводить увагу від цього питання".

"Можливо, ще тодішній голова фракції пан Железняк не до кінця зрозумів суть нашого фракційного рішення, а тому пише відверту ахінею, або вчергове видає свої власні заяви і рішення за рішення фракції", - додала Устінова.

"Ми як депутати об’єднання маємо зустрічі з з представниками різних гілок влади, у тому числі Офіса Президента України. Наприклад, зустрічі, на яких були присутні (і не лише) депутати "Справедливості" стосувалися накладення РНБО санкцій на бійців добровольців, які дивним чином потрапили до переліку "ворів в законі". Нам вдалося домогтися рішення РНБО від 18 червня щодо перегляду доцільності накладення на них санкцій. На жаль, як бачимо процес на цьому і "загальмував", тому ми займаємося цим питанням і надалі", - зазначила парламентарій.

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