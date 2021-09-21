Глави МЗС Франції та Росії на полях Генасамблеї ООН обговорять Україну, Лівію та Афганістан

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що зустрінеться на полях Генеральної асамблеї ООН з російським колегою Сергієм Лавровим, щоб обговорити ситуацію навколо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. Він також зазначив, що обговорить із главою МЗС Росії Україну, Афганістан і Лівію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "КоммерсантЪ".

"Я обговорю це питання (СВПД) з Росією і Китаєм, зокрема, з моїм партнером Сергієм Лавровим, з яким я зустрінуся цього тижня. Ми також будемо говорити про Україну, Лівії та Афганістан", - сказав пан Ле Дріан, який прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, під час пресконференції (цитата за "РИА Новости").

Представники Ірану і поточних країн - учасниць СВПД (Росії, КНР, Великої Британії, Франції та Німеччини) з великою часткою ймовірності зустрінуться на полях Генасамблеї, передає Reuters слова пана Ле Дріана. Він зазначив, що зустріч дозволить дати "позитивний імпульс" до відновлення переговорів щодо "ядерної угоди".

Напередодні Генасамблеї ООН і сесії Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що відкрилася напередодні, влада Ірану заявила про готовність до переговорів з міжнародними партнерами з питання СВПД. Раніше Іран і МАГАТЕ домовилися, що інспектори агентства можуть встановити камери відеоспостереження на іранських ядерних об'єктах.

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