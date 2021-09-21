Контррозвідка СБУ викрила бойовика танкового підрозділу "ДНР", який обстрілював позиції українських військових
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
У ході досудового розслідування контррозвідники СБУ встановили, що затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових.
За даними слідства, зловмисник у 2016 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Там він був призначений механіком-водієм танку угруповання бойовиків.
Згодом зловмисник вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію для пошуку роботи.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
Заходи із викриття правопорушення проводились за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.