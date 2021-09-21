Гетманцев заперечує напружені відносини "Слуги народу" з Разумковим: Нас дивує позиція наших колег, не тільки спікера

Народний депутат "СН" Данило Гетманцев заперечує, що у представників його політсили напружені відносини зі спікером ВР Дмитром Разумковим.

Про це він заявив сьогодні в кулуарах ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це не питання особистого, тут є питання, які стосуються розвитку країни. Коли ми йшли на вибори, ми погоджували концепцію розвитку країни, а сьогодні, на жаль, ми бачимо, що на шляху ухвалення обіцяних нами рішень є певні перепони, тому нас дивує позиція наших колег, не тільки спікера, а й опозиції в даному контексті. Це питання про сенси, а не про особистості", - підкреслив нардеп.

Говорячи про висунення фракцією "Слуга народу" кандидатів на посаду глави Апарату ВРУ, політик пояснив, що це технічне питання, а не політичне.

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"Апарат ВР має працювати надійно і без збоїв", - заявив Гетманцев.

За його словами, для призначення глави Апарату керівництво парламенту має внести відповідну постанову.

"Тимчасово виконуючий обов'язки (глави Апарату ВРУ) працює більше року, це неприпустимо, ВР - це єдиний законодавчий орган в країні, тут має бути людина, яка відповідає за забезпечення її роботи. А наша фракція допомагає керівництву ВР вирішити це питання", - додав він.