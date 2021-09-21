"Слуги народу" навмисно затягують продовження засідання ТСК щодо "вагнерівців", - Бутусов

На засіданні ТСК у справі "вагнерівців" "слуги народу" не дають можливості дати свідчення колишньому начальнику ГУР МО Василю Бурбі.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Слуги народу досі не оголосили час продовження засідання комісії з Вагнергейту. Вчора глава комісії Мар'яна Безугла оголосила про перенесення засідання на сьогодні, але коли точно це станеться, досі невідомо", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, таким чином, "слуги" не дають можливості дати свідчення колишньому начальнику ГУР МО Василю Бурбі, учаснику засідання в кабінеті президента Зеленського, після якого "хтось передав інформацію КДБ Білорусі і повернув тим самим терористів у Росію".

Крім того, додав журналіст, час оголошення нового засідання затягується навмисно, щоб оголосити про чергове перенесення допиту.

"Нагадую, що вперше "слуги" були змушені викликати Бурбу на допит 14 вересня, проте під різними приводами зривають розслідування, не даючи Бурбі виступити перед слідчою комісією з розповіддю про події в Офісі Президента.

Перше засідання слідчої комісії з Варгнегейту відбулося 6 липня, однак за цей час комісія досі не провела допит усіх учасників спецоперації, не допитала жодного з учасників наради в кабінеті Зеленського, не ознайомилася зі справою оперативного листування ГУР МО щодо спецоперації, де зібрано всі документи", підсумував Бутусов.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ повідомив, що "слуги народу" перервали засідання ТСК щодо "вагнерівців" і вже вчетверте перенесли його

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