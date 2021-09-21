Австралія має намір дозволити вакцинацію від коронавірусу дітей від п'яти років
Про це заявив директор АМА Омар Хоршид, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За його словами, впровадження імунізації дітей насамперед залежатиме від клінічних випробувань і схвалення регулюючих органів.
Хоршид вважає, що наступного року проводитиметься програма вакцинації у школах, тому що "на отримання різних дозволів буде потрібно багато часу й Австралія потребує постачання вакцин".
Насамперед австралійська влада розглядає вакцинацію дітей препаратом Pfizer.
Pfizer заявила, що після багатообіцяючих результатів клінічних випробувань домагатиметься дозволу регулюючих органів у США, Європі та інших країнах на те, що її вакцина буде використовуватися для дітей віком від 5 до 11 років.
Фармацевтичний гігант зазначає, що вакцина викликала сильну імунну відповідь, що відповідає попереднім спостереженням у молодих людей вікомі від 16 до 29 років.
Хоршид заявив, що австралійська група експертів з імунізації має затвердити вакцини для дітей молодшого віку.