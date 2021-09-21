Австралія має намір дозволити вакцинацію від коронавірусу дітей від п'яти років

Австралійська медична асоціація (AMA) підтримала вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років від коронавірусу в школах вже наступного року.

Про це заявив директор АМА Омар Хоршид, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, впровадження імунізації дітей насамперед залежатиме від клінічних випробувань і схвалення регулюючих органів.

Хоршид вважає, що наступного року проводитиметься програма вакцинації у школах, тому що "на отримання різних дозволів буде потрібно багато часу й Австралія потребує постачання вакцин".

Насамперед австралійська влада розглядає вакцинацію дітей препаратом Pfizer.

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Pfizer заявила, що після багатообіцяючих результатів клінічних випробувань домагатиметься дозволу регулюючих органів у США, Європі та інших країнах на те, що її вакцина буде використовуватися для дітей віком від 5 до 11 років.

Фармацевтичний гігант зазначає, що вакцина викликала сильну імунну відповідь, що відповідає попереднім спостереженням у молодих людей ​​вікомі від 16 до 29 років.

Хоршид заявив, що австралійська група експертів з імунізації має затвердити вакцини для дітей молодшого віку.