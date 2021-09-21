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Понад 80% усіх померлих від коронавірусу - це літні люди старше 60 років, - Ляшко

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Понад 80% усіх померлих від коронавірусу - це літні люди старше 60 років, - Ляшко
За весь час пандемії в Україні померли 54 919 осіб, з них 44 940 - люди старше 60 років. Вони найбільш вразливі до коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"82% всіх померлих від COVID-19 - це літні люди віком понад 60 років. Тому вакцинація цієї групи людей залишається пріоритетом МОЗ. Зараз в Полтавській області завершується пілотний проект мобілізації на вакцинацію саме старшого населення. В двох громадах волонтери заздалегідь запрошували людей на вакцинацію, утворювали організовані колективи і потім мобільна бригада одномоментно щепила всіх охочих. Таким чином динаміка вакцинацій збільшилась в рази і саме серед людей віком 60+", - сказав Ляшко.

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Він пояснив, що людям, особливо пенсіонерам, надавали доказову інформацію про безпечність та ефективність вакцин, а також відповідали на їхні питання.

Єдиним способом захистити себе від важкого перебігу та смерті від COVID-19 є вакцинація. Усі вакцини, які використовує Україна, пройшли суворі перевірки на безпечність та ефективність та схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного застосування. Їхня ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті вища за 90%.

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Топ коментарі

  • Испанец Киевский e8266ba4
    Вот вам и решение пенсионной реформы.
  • Николай Влад
    За перші півроку 2021, В Україні померло 349041 чоловік

    З них, через COVID-19 померло 35125

    Тобто від короновірусу вмирає 10% від загальної кількості померлих.

    На першому місці - смертність від хвороб системи кровообігу 217894 померлих.

    http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ds/kpops/arh_kpops2021_u.html
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