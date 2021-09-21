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Мікроавтобус із пасажирами з окупованої Горлівки потрапив у ДТП в Росії: Загинули три людини

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Мікроавтобус із пасажирами з окупованої Горлівки потрапив у ДТП в Росії: Загинули три людини
Фура і мікроавтобус зіткнулися на трасі під Новошахтинськом (Ростовська область). Загинули три людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

У результаті ДТП двоє осіб загинули на місці, ще одна людина пізніше померла в лікарні. Є постраждалі.

Зазначається, що мікроавтобус їхав з окупованої військами РФ Горлівки в Білгород.

На момент аварії в салоні перебували 17 пасажирів і два водії. 11 пасажирів і водії після аварії були розміщені в гуртожитку до прибуття транспорту, висланого перевізником.

У ДІ БДР журналістам повідомили, що, за попередніми даними, водій фури Volvo був п'яний, не впорався з керуванням і врізався в мікроавтобус.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Надеюсь успели проголосовать за Единую расею?
  • Bigukrman я
    к кабзону на концерт ехали, куда теперь девать билеты, надо посмотреть расписание хора александрова, те тоже хорошо поют.
  • Zemer
    Просто они хотели умереть на родине- рассее - матушке
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