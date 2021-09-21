У всьому світі при формуванні ціни на руду віднімають логістику, тільки наш податковий комітет вирішив інакше, - нардеп

У всьому світі, при розрахунку ренти на залізну руду, з індикативної ціни на руду в порту Китаю віднімається логістика, тобто витрати на доставку від українського підприємства до порту Китаю. Але чомусь у податковому комітеті ВР вирішили відмовитися від світової практики.

Про це заявив народний депутат Муса Магомедов, коментуючи дії голови податкового комітету Данила Гетманцева: він, нагадаємо, самостійно вніс до Закону №5600 зміну, за якою від вартості руди мінусуються не $15 логістики, як було заплановано, а лише $10. За його словами, розрахунки з логістики були підготовлені бізнес-асоціаціями і надані нардепам. Але чомусь ці цифри не були прийняті до уваги. "Питання, яке у мене є з цього приводу-чому внутрішню логістику Гетьманців порахував 10%, це ж економічно необґрунтовано. Тому що всі витрати-портові тарифи, перевалка - в Україні становлять 15 доларів, а не 10. Я йому на комітеті це питання поставив, він сказав, що"це моє особисте переконання".

Але переконання повинні ґрунтуватися на розрахунках", - висловив упевненість нардеп. Раніше народний депутат Андрій Ніколаєнко заявив, що внесення змін до пункту про ренту прямо під час голосування є "відсебенням", і цю правку потрібно буде відкоригувати під час засідання ВР.