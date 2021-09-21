Імовірність захворіти на COVID-19 втретє існує, якщо будуть нові варіанти вірусу, - Голубовська
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Лікарка-інфекціоністка, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська не відкидає, що люди будуть заражатися новими штамами коронавірусу SARS-CoV-2 у майбутньому.
Про це вона заявила в інтерв'ю виданню "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.
Голубовська сказала, що ризик захворіти на COVID-19 повторно є, але невеликий.
Щодо можливості захворіти на COVID-19 втретє лікарка сказала: "Поки що таких даних немає. Але думаю, що буде можна. Якщо будуть нові варіанти. Справа в тому, що ця "Дельта" вислизає як від природного, так і від штучного імунітету. Тому ми будемо заражатися новими варіантами".