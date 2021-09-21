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Імовірність захворіти на COVID-19 втретє існує, якщо будуть нові варіанти вірусу, - Голубовська

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Імовірність захворіти на COVID-19 втретє існує, якщо будуть нові варіанти вірусу, - Голубовська
Лікарка-інфекціоністка, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська не відкидає, що люди будуть заражатися новими штамами коронавірусу SARS-CoV-2 у майбутньому.

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

Голубовська сказала, що ризик захворіти на COVID-19 повторно є, але невеликий.

Щодо можливості захворіти на COVID-19 втретє лікарка сказала: "Поки що таких даних немає. Але думаю, що буде можна. Якщо будуть нові варіанти. Справа в тому, що ця "Дельта" вислизає як від природного, так і від штучного імунітету. Тому ми будемо заражатися новими варіантами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буде чергова пандемія, спричинена новим збудником, - Голубовська

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Топ коментарі

  • Николай Влад
    наша песня хороша, начинай сначала )

    Та уже наверное и детям понятно, что этот короновирус будут вечно раздувать всякие эксперты, иммунологи, СМИ, правительства, власти, итд... потому, что это бездонное дно сказочного обогащения... Сотни миллиардов долларов скоро заработают на этих вакцинах и на легковерных гражданах, которые будут постоянно колоться от всяких придуманных штаммов короновируса каждые полгода...
  • Ybaldy
    Эта музыка будет вечной
    Если я заменю батарейки
  • Владимир c2a8b9e2
    Мне почти 62. На второй день с утра на пол суток почти полностью отказал вестибулярный аппарат, до унитаза добирался ползком (я живу сам), но к счастью вечером восстановился почти полностью (отголоски и сейчас есть), а затем три дня за 38 температура. Думал, что загнусь. А вот моей знакомой, сестра попала в реанимацию (она мне одногодка, пенсионер). Врачи 4 дня продержали в реанимации и выписали домой, не доведя до ума лечение, выписали домой и сказали лечите сами. В выписном листе написали, что больная жаловалась на плохое состояние, а то, что за сутки до этого она сделала первую прививку файзером - ни слова. До этого была консультация у домашнего врача (у нее болезнь Паркинсона) и та дала добро на прививку. Вот такая реальность!!!
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