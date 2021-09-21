РФ відповідальна за вбивство Литвиненка у Великій Британії і має виплатити його вдові 100 тис. євро, - рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) назвав Росію відповідальною за смерть Олександра Литвиненка у Великій Британії, і постановив, що російська сторона має виплатити його вдові Марині Литвиненко 100 тис. євро як компенсацію.

"Суд врахував відмову влади РФ передати документи, що стосуються російського внутрішнього розслідування, і нездатності спростувати версію про причетність держави до справи", - випливає з пресрелізу суду, поширеного у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суд прийшов до висновку, що РФ була відповідальна за вбивство Олександра Литвиненка у Великій Британії", - сказано в постанові ЄСПЛ.

"Суд постановив, що російська влада не провела ефективне внутрішнє розслідування, яке здатне привести до встановлення фактів, виявлення та покарання винних у вбивстві", - сказано в пресрелізі.

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"Суд постановив, що Росія повинна була виплатити заявникові 100 тис. євро як компенсацію моральної шкоди та збитків і 22 500 євро як компенсацію судових витрат", - наголошується в документі.

Колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко втік з Росії з родиною до Великої Британії в 2000 році після порушення проти нього декількох кримінальних справ. У 2006 році він помер у Лондоні після отруєння полонієм-210. Розслідування у Великій Британії прийшло до висновку, що до його вбивства причетні бізнесмен Дмитро Ковтун і депутат Держдуми Андрій Луговий, які зустрічалися з Литвиненком за три тижні до смерті. Розгляд у справі про загибель колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка у Великій Британії припинилося в березні 2016 року, таке рішення виніс судовий слідчий.