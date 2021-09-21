"Слуга народу" Потураєв про можливу відставку Разумкова: Коли в ефірі ток-шоу виникає суперечка, це не означає, що будуть горіти і паркан, і хата

Нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв не чув про можливий підкуп депутатів, щоб вони проголосували за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВРУ, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Коментуючи ситуацію, яка склалася у взаєминах монобільшості і спікера, депутат зазначив: "Я сьогодні йшов до метро і думав, що мені це нагадує. Я згадав. Коли я був маленький, то якщо мої батьки сварилися, я дуже боявся, що вони сьогодні сваряться, а завтра можуть розлучитися. Але мені було шість років. Потім це минуло. Тобто, коли в ефірі шанованих ток-шоу виникає якась суперечка, це не означає, що будуть горіти і паркан, і хата".

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