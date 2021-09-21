Волонтерка Толмачова просить допомогти Сергію Палію: "У нього почалася важка хіміотерапія"
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Волонтерка Юлія Толмачова просить допомогти Сергію Палію, який почав проходження важкого курсу хіміотерапії.
Про це у Facebook повідомив командир 101-ї бригади Олександр Вдовиченко, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Толмачова сама бореться з тяжкою хворобою.
"Зберіть кошти Сергію Палію, у нього почалася важка хіміотерапія", - йдеться в повідомленні Толмачової.
Реквізити для допомоги Сергію Палію:
4731 2196 1406 0303