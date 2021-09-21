Волонтерка Толмачова просить допомогти Сергію Палію: "У нього почалася важка хіміотерапія"

Волонтерка Юлія Толмачова просить допомогти Сергію Палію, який почав проходження важкого курсу хіміотерапії.

Про це у Facebook повідомив командир 101-ї бригади Олександр Вдовиченко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Толмачова сама бореться з тяжкою хворобою.

"Зберіть кошти Сергію Палію, у нього почалася важка хіміотерапія", - йдеться в повідомленні Толмачової.

Реквізити для допомоги Сергію Палію:

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