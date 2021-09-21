Позиція РФ щодо окупованого Криму перебуває за межами можливих обговорень, - Пєсков

Росія не може поміняти позицію щодо окупованого Криму, ця тема перебуває за межами можливих обговорень

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Щодо Криму російська сторона ніяк не може змінювати позицію. В цілому, Крим - це та ситуація, яка перебуває за межами можливих обговорень", - сказав Пєсков.

За словами прессекретаря Путіна, Росія "допомагатиме співрозмовникам зрозуміти суть події тоді, коли кримчани зробили свій вибір".

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