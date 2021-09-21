Корнієнко про COVID-вакцинації "слуг народу": Багато хто вакцинувався. Я пам'ятаю по Facebook
Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВРУ, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Корнієнко підкреслив, що ніхто не може змусити депутатів вакцинуватися, оскільки це буде порушенням прав людини.
"Як бачиться багато, хто вакцинувався. Я пам'ятаю по Facebook - люди розповідають. Але точну цифру вам ніхто не скаже", - підкреслив нардеп.
Корнієнко зізнався, що є прихильником того, щоб депутати щодня робили тест перед засіданням і вважає ідеальним рішення, щоб вони це робили за власні кошти.
Перший заступник голови фракції "СН" зізнався, що у нього є сертифікат про вакцинацію, який він готовий показувати перед засіданням парламенту.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи не буде це додатковим навантаженням на медсистему країни, політик сказав: "У нас величезна медична система в Раді - Держуправління справами, поліклініка і амбулаторія".