Україна переходить у "жовту" зону карантину з 23 вересня, - рішення Держкомісії ТЕБ та НС

Від 23 вересня Україна переходить у "жовту" зону карантину. Відповідне рішення прийняла Держкомісія з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила:

— встановити з 00 год. 00 хвилин 23 вересня 2021 р. "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України;

— застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

— головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

"Обмеження "жовтої" та "червоної" зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни", — зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, у "жовтій" зоні карантину діють такі заходи:

- заборонено масові заходи за участю більше 1 людини на 4 кв. метра площі території або з наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;

- за столиком у закладі громадського харчування можуть перебувати не більше 4 осіб, а відстань між столами - мінімум 1,5 метра;

- кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;

- спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.