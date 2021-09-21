Разумков з ініціативи Дубінського скликав на четвер позачергове засідання ВР: як він це зробив, перебуваючи на лікарняному, з'ясовуємо, - "слуга народу" Арахамія

Спікер Дмитро Разумков написав лист про те, що він скликає на четвер позачергове засідання Верховної Ради.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Колись, три-чотири місяці тому, Дубінський збирав підписи на позачергове засідання щодо ФОПів, ось тепер нібито назбиралися (підписи. - Ред.) і на четвер поставимо", - переказав суть Арахамія.

За його словами, фракція "Слуга народу" не підтримуватиме ініціативу Дубінського.

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Керівник фракції "Слуги народу" підкреслив, що хоче з'ясувати, яким чином Разумков, перебуваючи на лікарняному, може скликати позачергове засідання Ради.

"Я не юрист, але юристи кажуть: "А на яких підставах це робиться?" Поки з'ясовуємо", - сказав він.

Арахамія побажав якнайшвидшого одужання Разумкову і зізнався, що "Слуги народу" чекають, коли він вийде на роботу.