Разумков з ініціативи Дубінського скликав на четвер позачергове засідання ВР: як він це зробив, перебуваючи на лікарняному, з'ясовуємо, - "слуга народу" Арахамія
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Колись, три-чотири місяці тому, Дубінський збирав підписи на позачергове засідання щодо ФОПів, ось тепер нібито назбиралися (підписи. - Ред.) і на четвер поставимо", - переказав суть Арахамія.
За його словами, фракція "Слуга народу" не підтримуватиме ініціативу Дубінського.
Керівник фракції "Слуги народу" підкреслив, що хоче з'ясувати, яким чином Разумков, перебуваючи на лікарняному, може скликати позачергове засідання Ради.
"Я не юрист, але юристи кажуть: "А на яких підставах це робиться?" Поки з'ясовуємо", - сказав він.
Арахамія побажав якнайшвидшого одужання Разумкову і зізнався, що "Слуги народу" чекають, коли він вийде на роботу.