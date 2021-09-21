"СН" не готувала підписні листи для відставки Разумкова. Ми не можемо з'ясовувати стосунки з людиною, яка на лікарняному, - Арахамія

Керівник фракції "СН" Давид Арахамія стверджує, що "Слуги народу" не готували підписні листи для відставки спікера Дмитра Разумкова.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВРУ, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми не хочемо без якоїсь окремої необхідності виносити сміття з хати ... У нас зараз є незгода з деяких питань. Але ми не можемо з'ясовувати стосунки з людиною, яка перебуває на лікарняному. Це неправильно", - прокоментував Арахамія розбіжності між "Слугами народу" і Разумковим.

За словами нардепа, якщо "хтось хоче грати у свою політичну гру", то варто було б так і озвучити свої бажання.

"Потрібно зібрати своїх колег і сказати: "Хлопці, ми з Вами були разом два роки. Зараз я вирішив (у нас же рабства немає) йти і будувати окрему політичну кар'єру. Дякую всім за роботу. Я пішов". Це було б нормально", - підкреслив глава фракції "СН".

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