Пєсков про рішення ЄСПЛ у справі про вбивство Литвиненка: Голослівні твердження, прислухатися до них не готові

У Кремлі заявили, що рішення Європейського суду з прав людини, який визнав РФ відповідальною за вбивство ексспівробітника ФСБ Олександра Литвиненка, є голослівним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Навряд чи ЄСПЛ володіє якимись повноваженнями, технологічними можливостями володіти інформацією з цього приводу. ... Ви знаєте, що досі немає жодних результатів цього розслідування, тому робити такі твердження, як мінімум, голослівно", - сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

На питання, чи готові в Кремлі погодитися з вердиктом ЄСПЛ, Пєсков відповів: "Ми не готові прислухатися до таких рішень".

Нагадаємо, раніше Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) назвав Росію відповідальною за смерть Олександра Литвиненка у Великій Британії, і постановив, що російська сторона має виплатити його вдові Марині Литвиненко 100 тис. євро компенсації.

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