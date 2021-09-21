Фракція "Слуги народу" сьогодні ввечері визначиться щодо законопроєкту про деолігархізацію, - Арахамія
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За його словами, законопроєкт має з'явитися в сесійній залі на цьому тижні - в середу-четвер.
Глава фракції "СН" передбачає, що за документ проголосує 234-236 народних депутатів.
Говорячи про те, які фракції, крім "Слуги народу" можуть підтримати законопроєкт, нардеп заявив: "ОПЗЖ голосуватиме. Вони ж за народ. А весь народ підтримує закон проти олігархів. Я чув, як вони казали: "Ми ніколи не зрадимо наших виборців, наших людей, у нас немає олігархів". Я вважаю, що вони повинні проголосувати. Якщо не проголосують, це буде виглядати як зрада".
Глава фракції "Слуга народу" також звернув увагу, що в парламенті вже кілька разів застосовували процедуру постатейного голосування.
"У нинішньому скликанні вона ще не використовувалася, але в попередніх - багато разів", - додав політик.