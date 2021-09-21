Арахамія про купівлю матір'ю "слуги народу" Клочка нерухомості на 14,5 млн грн: Там немає ніякої зради. Це сімейні справи
Про це він заявив в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Арахамія нагадав, що на сьогодні немає інформації про те, що ця нерухомість придбана за допомогою Клочка.
"Наскільки мені відомо, він уже прокоментував цю ситуацію. Там немає ніякої зради ... Я його питав про це, він тоді вранці вийшов на брифінг і був дуже ображений через ці звинувачення з приводу того, що хтось комусь щось подарував", - зазначив нардеп.
Глава фракції "СН" нагадав, що Клочко сказав про те, що його мамі допомагала його сестра.
"Доросла людина, яка з чоловіком займається бізнесом, може купувати своїй мамі що завгодно. Якби у мене, наприклад, був брат-бізнесмен, який нормально заробляє, і він купив би щось моїй матері, то ви б мене звинувачували, що це зробив я?! Це сімейні справи", - пояснив політик.
Арахамія також висловив упевненість, що з приводу цього питання було відкрито провадження за фактом публікації в ЗМІ.
Як повідомлялося раніше, 70-річна мати нардепа "Слуги народу" Андрія Клочка - Наталя - впродовж останніх двох років стала власницею відразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто.