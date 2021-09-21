Порошенко розкритикував бюджетну політику монобільшості: працюють на свої конверти, а не в інтересах людей

Бюджетна політика "Слуг народу" базується не на інтересах людей, а на лобіюванні тіньових доходів.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Я наголошую – ми ще в цьому році маємо захистити людей, виплатити 13-ту пенсію, захистити децентралізацію, яку ви пограбували, повернути заборгованість армійцям, додати позиції по субсидіям, і це все треба зробити зараз", – говорить лідер партії "Європейська Солідарність".

Порошенко зазначив, що попри коронакризу сусідні держави показали значно вище зростання економіки, аніж Україна.

"Зростання економіки 2020 року в країнах ЄС наступне: у Польщі квартальний внесок 11%, в Естонії квартальний внесок 14%, а в Туреччині – 21% зростання економіки за квартал. Яке зростання в Україні на фоні кризи минулого року? 5%. Куди ми рухаємося?", – зауважив Порошенко.

"Бюджет – це філософія розвитку країни з боку правлячої влади. Для стимулювання розвитку економіки нам потрібні прямі іноземні інвестиції", – переконаний Порошенко.

Він наголосив, що для стимулювання інвестицій влада має забезпечити верховенство права і довіру, демократію, права людини, свободу ЗМІ і відсутність переслідування опозиції.

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"За всіма цими питаннями Україна за Зеленського демонструє регрес", – констатує п’ятий Президент.

"Одна з найбільших проблем – це брехня. Якщо ви подивитесь на цей бюджет, згадайте – коли Гетманцев лобіював "лотерейку", коли Арахамія лобіював "ігорку", вони казали, що доходи бюджету будуть 7 мільярдів гривень. Скільки зараз заклали в доходи від "ігорки" і "лотерейки"? 700 мільйонів. Оце і є брехня, бо гроші йдуть в кишені "Слуг народ" у вигляді конвертів "20-40-50", які розносяться по залу", – говорить Порошенко.