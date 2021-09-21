На хабарі затримано члена Громадської ради Міноборони Шатиліна і чиновника МО Собана, що має зв'язки з Микитасем і Татаровим, - Бутусов
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
15 вересня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання на гарячому з хабарем 20 тисяч доларів чиновника Міноборони і посередника.
"За даними джерел Цензор.НЕТ, затримано начальника Центрального управління капітального будівництва Міноборони Сергій Собана і посередника - Андрія Шатиліна, бізнесмена, відомого як колишнього члена Громадської ради Міноборони, колишнього радника директора готелю Міноборони "Козацький" у Києві і колишнього помічника на громадських засадах "слуги народу" Ірини Верещук. Верещук відразу оформила собі Шатиліна помічником після обрання депутатом, проте в жовтні 2019 році заявила, що позбавила Шатиліна цього статусу", - сказано в повідомленні.
Так, згідно з даними слідства, вони вимагали від представника товариства 30 тис. доларів США за сприяння в ухваленні сесією селищної ради рішення про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в смт. Гостомель Київської області. Також за ці кошти вони обіцяли надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення іншої земельної ділянки в смт. Гостомель у користування на умовах оренди й укладення з Центральним територіальним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України договорів про капітальне будівництво на землях, що перебувають у віданні Міноборони, зокрема на території військового містечка.
За даними джерела, у схемі також брав участь голова Гостомельської територіальної громади Юрій Прилипко.
Раніше ЗМІ повідомляли , що Сергій Собан у 2015 році уклав договір на будівництво зі структурами з групи Максима Микитася.
"Затримання Собана проводиться в рамках великого кримінального розслідування, яке ДБР веде проти підозрюваного в корупції заступника міністра оборони Ігоря Халимона. ... І після звільнення з посади Халимона залишили в статусі радника в МО, і він як і раніше вирішує будь-які питання. Але чи доведуть цю справу до суду, з огляду на те, що Собан має контакти з Татаровим, а Тарана "кришує" від підозри і звільнення особисто глава Офісу президента Андрій Єрмак, викликає великі питання", - наголошується в матеріалі.
Детальніше читайте в матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.