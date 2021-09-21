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Зеленський знову збирає "слуг народу" на навчання в Трускавці. Буде велика розмова про майбутнє, - ЗМІ

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Зеленський знову збирає "слуг народу" на навчання в Трускавці. Буде велика розмова про майбутнє, - ЗМІ
Президент Володимир Зеленський планує найближчим часом провести зустріч із фракцією "Слуга народу" в Трускавці, як це було влітку 2019 року.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський збирає свою фракцію на нове навчання в Трускавці, як це було влітку 2019 року", - заявили "УП".

За словами співрозмовників видання, зустріч триватиме до 2 жовтня.

На зустрічі, як очікують у "Слузі народу", буде велика розмова про майбутнє, зокрема про кадрові рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчання "слуг народу" в Трускавці коштувало партії 11,2 млн грн

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    УРЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!! В ТРУСКАВЕЦ!!!!!

  • Вася Шевченко f77d76ba
    кто б его научил официальному протоколу ... хотя бы в закордонных вояжах!!! ***! пойти на Мемориал в мятой расхристаной рубахе и футболке с кедиками???? почему охрана в пиджаках а отэто в...хрен пойми чем! лучше б не ходил...
  • Прощай немытая раССея
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