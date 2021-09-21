Зеленський знову збирає "слуг народу" на навчання в Трускавці. Буде велика розмова про майбутнє, - ЗМІ
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Президент Володимир Зеленський планує найближчим часом провести зустріч із фракцією "Слуга народу" в Трускавці, як це було влітку 2019 року.
Про це пише "Українська правда" із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
"Зеленський збирає свою фракцію на нове навчання в Трускавці, як це було влітку 2019 року", - заявили "УП".
За словами співрозмовників видання, зустріч триватиме до 2 жовтня.
На зустрічі, як очікують у "Слузі народу", буде велика розмова про майбутнє, зокрема про кадрові рішення.