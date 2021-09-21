Радник Байдена Хохштейн заявив про "нез'ясовно низькі" постачання газу з РФ до Європи: Боюся, їй не вистачить для опалення

В адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель", про це заявив старший радник президента США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн, слова якого передає Bloomberg.

Причиною цього вважають низькі запаси газу в європейських сховищах, аномально тепле літо 2021 року і скорочення поставок з Росії.

"Боюся, що якщо зима буде холоднішою, ніж зазвичай, у деяких частинах Європи не вистачить газу для опалення", - сказав він.

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За його словами, деякі країни зможуть купувати газ за завищеною ціною, тоді як інші будуть змушені нормувати його витрати.

Також Хохштейн зазначив, що російські поставки газу "нез'ясовно менші, ніж зазвичай". Він вважає, що таким чином Росія прагне використовувати цю ситуацію на користь газопроводу "Північний потік - 2".

В середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Вище вона була тільки в березні 2018 року - $969. Причина такої високої ціни полягає в низьких запасах газу в підземних сховищах Європи.