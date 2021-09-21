Лероса допитують у поліції за фактом підпалу його автомобіля
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Народного депутата України Гео Лероса допитують у Печерському управлінні поліції за фактом підпалу його автомобіля.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуку.
Лерос зазначив: "Сьогодні в Печерському управлінні поліції за адресою вул. Московська, 30, о 15:00 відбудеться мій допит у справі підпалу моєї машини".
Нагадаємо, 28 серпня народний депутат "Слуги народу" Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль. Правоохоронці Києва встановлюють причини займання.