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Лероса допитують у поліції за фактом підпалу його автомобіля

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Лероса допитують у поліції за фактом підпалу його автомобіля
Народного депутата України Гео Лероса допитують у Печерському управлінні поліції за фактом підпалу його автомобіля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуку.

Лерос зазначив: "Сьогодні в Печерському управлінні поліції за адресою вул. Московська, 30, о 15:00 відбудеться мій допит у справі підпалу моєї машини".

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Нагадаємо, 28 серпня народний депутат "Слуги народу" Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль. Правоохоронці Києва встановлюють причини займання.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    а шо там с трухиным ? допрос когда будет ? или таки мимо проходил... (крокодил)
  • Герхард
    Класс!!!

    И почему Кучма не додумался допросить труп Гонгадзе всвязи с его убийством...
  • Ан Мур
    зачекай, там жива черга! Ще Юрченка не допитували!
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