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Цього року Україна не повернеться в "зелену" зону карантину, - KSE

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Цього року Україна не повернеться в "зелену" зону карантину, - KSE
Україна до кінця року вже не повернеться до "зеленої" зони адаптивного карантину. "Жовтий" рівень епідемічної небезпеки почне діяти вже з 23 вересня.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, очікується, що поточна хвиля захворюваності на коронавірус за своїми характеристиками буде відповідати попередній хвилі.

"У нас не буде довгого плато, як ми спостерігаємо в Європі. Ми не очікуємо повернення до зеленого рівня в цьому році і очікуємо, що адаптивний карантин буде проявляти себе як під час весняної хвилі. Єдине, що ця хвиля потенційно може бути більшою за попередню", - зазначив Ганиченко.

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Топ коментарі

  • Cтарий Кінь
    Ну, адміністрація Байдена вже наказала колотися по третьому разу всім, за виключенням: Білого дому, конгресменів та їх персоналу, Комітету за контролем захворювань, виробникам Файзеру та Модерни, різних посадовців та нелегальних мігрантів.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    А как же быть с вакцинацией?

    ...текущая волна заболеваемости коронавирусом по своим характеристикам будет соответствовать предыдущей волне...

    Ведь по логике вещей если вакцинация помогает в борьбе с короной, то следующая волна должна быть однозначно меньше предыдущей.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Який логічний висновок випливає з цього твердження? І якщо вірити що кажуть про вакцини, то вже по кількості летальних випадків наступна хвиля повинна бути меньша. Ні?
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