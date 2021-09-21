Грузія не визнає вибори в окупованому Криму і Севастополі

Грузія засудила проведення виборів до російського парламенту в окупованому українському Криму і Севастополі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві МЗС Грузії.

У заяві зазначається: "Міністерство закордонних справ Грузії засуджує анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і, як наслідок, не визнає парламентські вибори, що відбулися в Криму і місті Севастополі 17-19 вересня 2021 року, грубе порушення міжнародного права та українського законодавства.

Міністерство закордонних справ Грузії підтверджує свою незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

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