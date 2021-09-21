Святкували День здоров'я: На Миколаївщині 13 учнів гімназії заразилися ротавірусною інфекцією

На Миколаївщині 13 учнів гімназії заразилися ротавірусною інфекцією.

Про це в Facebook повідомив Миколаївський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед дітей Новоодеської гуманітарної гімназії зареєстровано групове захворювання на ротавірусну інфекцію. Станом на 20.09.2021 загальна кількість хворих складає 13 осіб. Роботу гімназії тимчасово призупинено", - сказано в повідомленні.

За результатами епідрозслідування встановлено, що діти з гімназії 14.09.2021 приймали участь у щорічному святкуванні Дня здоров’я, який проводився у природного джерела води на околиці міста. Всього у святі приймали участь 158 дітей та 14 вчителів. При цьому діти та вчителі вживали воду з джерела. Харчувались окремо, харчові продукти кожен брав з собою.

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Перші ознаки захворювання з’явилися 16 вересня (підвищення температури тіла, багаторазовий рідкий стілець, блювання, пронос).

До інфекційного відділення Новоодеської багатопрофільної лікарні госпіталізовано 7-х дітей, також 1 дитину - до міської дитячої лікарні №2 м.Миколаєва . Інші хворі отримують амбулаторне лікування.

Крім того, лікарі склали перелік осіб, які брали участь у святкуванні. За ними встановлено медико-санітарне спостереження. Також відібрали для дослідження воду з природного джерела, але результатів поки ще нема.

Увага ! Не вживайте воду з невідомих джерел.