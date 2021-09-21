Школи в "жовтій" зоні карантину: Міносвіти пояснило, яким документом можна підтвердити COVID-вакцинацію

Опівночі четверга, 23 вересня, вся територія України опиниться в "жовтій" зоні карантину. У цій зоні зможуть в очному форматі працювати тільки ті навчальні заклади, де щонайменше 80% працівників мають документи про вакцинацію.