Школи в "жовтій" зоні карантину: Міносвіти пояснило, яким документом можна підтвердити COVID-вакцинацію
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Опівночі четверга, 23 вересня, вся територія України опиниться в "жовтій" зоні карантину. У цій зоні зможуть в очному форматі працювати тільки ті навчальні заклади, де щонайменше 80% працівників мають документи про вакцинацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство освіти України.
Які документи може мати персонал навчального закладу:
- "Жовтий" сертифікат (підтверджує отримання 1 дози вакцини);
- "Зелений" сертифікат (підтверджує завершення вакцинації);
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
- довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);
- COVID-сертифікат про одужання від коронавірусу.
Для роботи установи освіти в "жовтій" зоні карантину принаймні 80% персоналу повинні мати один з цих документів.