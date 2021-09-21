Цілі "Кримської платформи" приречено на провал, - секретар Радбезу РФ Патрушев

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що цілі "Кримської платформи" нібито приречені на провал. При цьому він звинуватив Україну і Сполучені Штати в посяганні на територіальну цілісність РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Аргументы и факты".

"Кримська платформа" створена Вашингтоном заради видимості піклування про інтереси України. Її декларовані цілі приречені на провал. Задуми про порушення територіальної цілісності Росії так і залишаться в кабінетах, в яких вони з'явилися", - заявив Патрушев.

Він також звинуватив українську владу в бажанні почати війну проти Росії.

"Кримська платформа" стала зборами представників країн, що підтримують офіційну владу в Києві, яка плекає націоналістів, потурає радикалам і відкрито заявляє про готовність до масштабних військових дій проти Росії", - стверджує він.

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