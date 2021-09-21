Український екіпаж розпочав практичні заняття на патрульному катері типу Айленд у Балтиморі. ФОТОрепортаж

У місті Балтимор, США, проходить підготовка українських екіпажів патрульних катерів типу Айленд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Відповідно до програми, українські військові моряки під керівництвом іноземних інструкторів відпрацювали вправи з боротьби за живучість корабля під час умовного виникнення пожежі класу "BRAVO", що означає займання горючих речовин.

За легендою, умовне займання було виявлено у машинному приміщенні катеру, після чого аварійною партією було відпрацьовано норматив з ліквідації пожежі та її наслідків. Військові на практиці закріплювали теоретичні знання з експлуатації спеціального обладнання та одягання пожежних костюмів FFE (Firefighting Ensemble), від чого залежить успішність виконання завдання.

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Варто зазначити, що для нового екіпажу, це перші практичні заняття безпосередньо на катері, на якому вони вже невдовзі проходитимуть службу в Україні. Керівник занять відмітив дії українських моряків в кращій бік та зазначив, що з поставленим завданням військовослужбовці впоралися добре.