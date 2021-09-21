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Український екіпаж розпочав практичні заняття на патрульному катері типу Айленд у Балтиморі. ФОТОрепортаж

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У місті Балтимор, США, проходить підготовка українських екіпажів патрульних катерів типу Айленд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Український екіпаж розпочав практичні заняття на патрульному катері типу Айленд у Балтиморі 01

Відповідно до програми, українські військові моряки під керівництвом іноземних інструкторів відпрацювали вправи з боротьби за живучість корабля під час умовного виникнення пожежі класу "BRAVO", що означає займання горючих речовин.

Український екіпаж розпочав практичні заняття на патрульному катері типу Айленд у Балтиморі 02

За легендою, умовне займання було виявлено у машинному приміщенні катеру, після чого аварійною партією було відпрацьовано норматив з ліквідації пожежі та її наслідків. Військові на практиці закріплювали теоретичні знання з експлуатації спеціального обладнання та одягання пожежних костюмів FFE (Firefighting Ensemble), від чого залежить успішність виконання завдання.

Український екіпаж розпочав практичні заняття на патрульному катері типу Айленд у Балтиморі 03

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Український екіпаж розпочав практичні заняття на патрульному катері типу Айленд у Балтиморі 04

Варто зазначити, що для нового екіпажу, це перші практичні заняття безпосередньо на катері, на якому вони вже невдовзі проходитимуть службу в Україні. Керівник занять відмітив дії українських моряків в кращій бік та зазначив, що з поставленим завданням військовослужбовці впоралися добре.

Український екіпаж розпочав практичні заняття на патрульному катері типу Айленд у Балтиморі 05

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Топ коментарі

  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    Хорошая новость, всегда радует, когда военнослужащие занимаются профессиональной подготовкой, а не, как лет 10 назад, побелкой бордюров...
  • Vasily G
    Вкрай довго воно починається з малого і малим та небоєздатним закінчується... Добре, що є хоч щось. Але з флотом в Україні просто якась заклята і невезуча тема.
  • Vasily G
    Пречудесно. Но ці катера виконують у нас представницькі функції зустрічі і супроводу іноземних делегацій. Такі собіь охайні кораблі-секретарки в офісі ВМС.

    Чекаємо, може британці нам народять бодай один боєздатний МРК, який зможе більше , ніж торгувати фейсом а акваторії Чорного моря.
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