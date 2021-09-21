До кінця року в Україні працюватимуть 600 "Активних парків" за програмою Зеленського "Здорова Україна", - Гутцайт

До кінця 2021 року по всій Україні відкриють 600 "Активних парків".

Про це написав у Facebook міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, передає Цензор.НЕТ.

"До кінця року відкриють 600 "Активних парків" по всій Україні! "Активні парки - локації здорової України" - це проєкт президента України, який направлений на оздоровлення всієї нації та створення вільного доступу до рухової активності. Вже 100 таких парків відчинили свої "двері" для містян, а до кінця року українці отримають ще 500 таких!", - сказав чиновник.

За його словами, це не просто побудова спортивних локацій. Там є відповідні спортивні елементи, біля яких розміщені QR-коди з доступом до онлайн тренувань від відомих чемпіонів та українських зірок.

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"Тренування поділені на рівні: від простого до складного. Таким чином, ви зможете вдосконалювати свої напрацювання та ставати з кожним разом усе сильніше! А можете граючи, зробити виклик своїм друзям, та наввипередки позмагатися, хто перший пройде всі рівні. Якщо ви не впевнені, що правильно цим користуєтесь, то на кожній локації є координатор, який залюбки вам усе підкаже", - підкреслив міністр.

Головне, додав Гутцайт, що цим можуть користуватися всі верстви населення: від наймолодших до старшого покоління.

За словами міністра, основна мета проста - зробити спорт ближчим до людей.

Нагадаємо, проєкт "Активні парки" входить в загальнонаціональну програму президента України Володимира Зеленського "Здорова Україна".