"Голос" не підтримає проєкт держбюджету-2022 в такому вигляді. Там немає жодного пріоритету. Це не соціальний документ, - Железняк

"Голос" не підтримує проєкт державного бюджету на 2022 рік у поточному вигляді, оскільки він фактично ні про що: без всякого пріоритету і нічим не відрізняється від попереднього.

Про це заявив глава фракції "Голос" в ВР Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Там немає жодного пріоритету. Це не соціальний бюджет, там на соціалку закладено трохи більше, ніж торік. Це не бюджет медицини, тому що на медицину там закладено менше 5% від ВВП, хоча нам їх обіцяли, і це є одним із базових принципів медичної реформи. Це не бюджет оборони - там трохи змін. І це точно не бюджет розвитку підприємництва - там жодного рядка про підтримку підприємництва", - зазначив він.

Крім цього, за його словами, незрозумілим залишається і питання: звідки брати гроші?

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"І в Мінфіні на нього відповіді немає. Нам розповідають: "закон про олігархів, національна оборона". А скільки грошей надійде від цього закону? Якщо він допоможе побороти олігархів, напевно, у нас має з'явитися більше грошей у бюджеті. Але знаєте, якою була відповідь міністра фінансів? Нуль. Уряд не враховує ці надходження, і ви не побачите їх в дохідній частині бюджету", - заявив Железняк.

"Виходить, влада пішла традиційним шляхом - взяти в борг і ці гроші розділити на витрати, а це неправильно. Не кажучи вже про різні "бонуси", які будуть вписані до другого читання", - резюмував парламентарій.