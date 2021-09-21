Екстрена психологічна допомога для ветеранів має запрацювати у віддалених районах, - Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів працює над зміною підходів до надання психологічної допомоги захисникам, і має намір створити нову систему психологічної реабілітації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Якщо ми проаналізуємо досвід США, то там Міністерство у справах ветеранів має бюджет другий після Пентагону, створено надсучасні центри медичної та психологічної реабілітації. Американські ветерани зазначили, що у США одразу після поранення, як тільки військовий приходить до тями, з ним працює не тільки хірург і анестезіолог, а й психолог. Адже травматизація вже відбулася. Особливо це стосується тих, хто має ампутацію", - розповіла глава Мінветеранов Юлія Лапутіна.

"Інше питання полягає у тому, що багато захисників повертаються з війни не до обласних центрів, де є розгалужена система медичних закладів, а у віддалені райони. Там немає жодного психолога. І ми маємо вибудувати систему, в якій екстрена психологічна допомога запрацює також у маленьких містечках та селах", - додала міністр.

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Глава Мінветеранів зазначила, що зараз кожен захисник України може отримати безкоштовну медичну та психологічну допомогу.