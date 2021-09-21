Війська РФ з початку доби двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.