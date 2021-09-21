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За порушення карантину в Києві почнуть штрафувати з 23 вересня, - Держспоживслужба

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За порушення карантину в Києві почнуть штрафувати з 23 вересня, - Держспоживслужба
Уже в четвер, 23 вересня, Київ разом з рештою регіонів України опиниться в "жовтій" зоні карантину. Після цього в столиці почнуть знову штрафувати за порушення карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна сказав голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За словами Рубана, столична Держспоживслужба почне знову штрафувати за порушення санітарних та протиепідемічних вимог вже з четверга, 23 вересня.

Держспоживслужба перевірятиме і притягатиме до відповідальності за порушення карантину тільки столичні заклади. Громадян служба штрафувати не може, тому що це компетенція поліції.

У разі виявлення порушення, розмір штрафу буде починатися від 34 тисяч гривень.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    с "велюра" начните )))
  • PREDATOR PREDATOR
    Ви вже хоч нове слово придумайте.Бо карантин не може тривати роки.Саме значення цього слова означає інші цифри.
  • Ned Stark
    Ще в Трускавець можна, там ж у зелених друга вища освіта намічається
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