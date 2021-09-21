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Ми завершуємо період безжальної війни і відкриваємо нову еру безжальної дипломатії, - Байден

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Ми завершуємо період безжальної війни і відкриваємо нову еру безжальної дипломатії, - Байден
США після виведення військ з Афганістану відкривають еру "безжальної дипломатії" замість "безжальної війни". Президент Джо Байден вважає, що військова сила повинна стати крайнім засобом в арсеналі США.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це Байден заявив під час виступу на Генасамблеї ООН.

За його словами, США мають намір дивитися в майбутнє, а не "продовжувати вести війни минулого", оскільки на сьогодні світ перебуває на переломному етапі історії.

"Замість того, щоб продовжувати вести війни минулого, ми зосередимо наші погляди на те, щоб направити ресурси на вирішення проблем, які є ключами до нашого колективного майбутнього", - зазначив Байден.

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Він уточнив, що світ має зосередитися на перемозі над пандемією COVID, вихід з кліматичної кризи і формуванні нових правил в світовій торгівлі, технологіях і протидії загрозам тероризму.

"Ми завершили 20-річний конфлікт в Афганістані, і в міру того, як ми завершуємо цей період безжальної війни, ми відкриваємо нову еру безжальної дипломатії - використання сили нашої допомоги в цілях розвитку нових способів інвестувати у натхнення людей по всьому світу, оновлення і захист демократії", - додав Байден.

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Топ коментарі

  • HermitAlex
    Трепещите "безжалостные режимы" бульбаша, кима, х№йла и иже с ними. Вам будет противостоять "безжалостная дипломатия" беззубой демократии.
  • індекс борщу та масового зубожіння
    Ага. Говорят, что Олег Петрович ed2c8e0a вытирал свою жопу натуральной газетой аж до развала совка пока не появилась туалетная бумага.
  • Яр Холодний
    Після того як я попрацював на м"ясокомбінаті у молодості то я і в радянську "голодуху" на ковбасу ту "натуральну"років десять дивиться не міг! Зараз до м"яса додають соєвий порошок щоб зробить "варьонку" а при Союзі туди порошкову целюлозу додавали! Це говорить тобі людина що сама це робила - своїми руками!
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