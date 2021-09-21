В "Слузі народу" не підтверджують інформації ЗМІ про нове навчання нардепів у Трускавці

Голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький спростував інформацію в ЗМІ, що президент Володимир Зеленський хоче знову провести навчання нардепів СН в Трускавці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.ua.

"А хто вам сказав, що він (президент Володимир Зеленський, – ред.) має зібрати? А я не знав, що "Українська правда" – це вже офіційний орган президента України. Я – член політради партії "Слуга народу" і я вперше про це чую. Я не можу вам коментувати те, чого не існує. Де взяла "Українська правда" цю інформацію – це краще, що б вона це прокоментувала. Перебуваючи в політраді партії, як ви вважаєте, якби це обговорювалось, я б знав?" – зазначив він.

Радуцький додав, що його колеги, почувши про це, теж здивувалися такій інформації.

"Вони (нардепи від "Слуги народу", – ред.) сміються й кажуть, коли ми в Трускавець ідемо? Ніхто про це не чув", – зауважив він.

Нардеп наголосив, що важливо довіряти тій інформації, яку подають пресслужба партії "Слуга народу" чи Офіс Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський знову збирає "слуг народу" на навчання в Трускавці. Буде велика розмова про майбутнє, - ЗМІ

Нагадуємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про нібито нову навчання в Трускавці для "слуг народу" з ініціативи Зеленського. Джерела нібито повідомили, що на зустрічі "відбудеться велика розмовапро майбутнє, в тому числі про кадрові рішення".